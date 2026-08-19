Tres pasos para preparar la piel antes de una boda

Entre la lista de pendientes de toda boda, el lugar, el vestido, la lista de invitados, hay una tarea que muchas novias dejan para el final y que, según especialistas en cuidado de la piel, debería empezar meses antes: la rutina facial.

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La razón es simple. Ningún maquillaje logra el mismo efecto que una piel que ya llega hidratada, uniforme y descansada al gran día. Esa luminosidad “de novia” que tanto se busca se construye con constancia y preparación.

Con esa premisa, expertos de Ringana, la marca cosmética vegana y sostenible, preparó una guía de tres pasos, más un extra, para quienes tienen boda en el radar:

Paso 1: limpieza que no reseca

Todo empieza por una limpieza suave pero profunda, que puede hacerse con un “cleanser” para retirar impurezas sin alterar la barrera natural de la piel. Un buen limpiador facial debe hidratar desde el primer contacto, y conviene cerrar el paso con un tónico que equilibre el pH y aporte una dosis extra de hidratación. Es la base sobre la que se construye todo lo demás.

Expertos en belleza y cuidado de la piel han comenzado a reconocer los beneficios del colágeno casero como una forma natural de mejorar la apariencia cutánea. Foto: Getty Images

Paso 2: Hidratación en profundidad

Aquí es donde se nota la diferencia. Un sérum como el FRESH Hydro Serum que contiene distintos tipos de ácido hialurónico ayuda a que la hidratación penetre en varias capas de la piel y se mantenga activa durante todo el día, mientras que fórmulas que incluyen ingredientes fermentados, como el de semillas de lágrimas de Job, refuerzan la barrera cutánea y calman el enrojecimiento.

Para quienes buscan un efecto extra de tersura, existen complejos concentrados que se aplican junto al sérum y ofrecen un efecto lifting instantáneo, ideal para minimizar las líneas de expresión de última hora.

Cuidar la piel: una rutina fácil que no requiere mucho tiempo

Las ojeras y la hinchazón, comunes en la recta final de la organización, cuando el estrés y las noches cortas pasan factura, pueden ser combatidas con extractos como la cafeína que favorece la microcirculación y relaja la zona; el de árnica mexicana que intensifica el brillo natural de la piel, mientras que los aceites de semilla de Lecythis minor y de tuna aportan hidratación y apoyan la regeneración cutánea gracias a su contenido de vitaminas A y E.

Y no puede faltar una buena crema facial diaria, que además de nutrir, ayude a proteger la piel del estrés ambiental cotidiano.

Paso 3: Renovación suave

Una vez por semana (o dos, si la piel lo tolera), conviene sumar un exfoliante con enzimas de kiwi, papaya y piña que retiran células muertas y exceso de sebo sin agredir la piel.

Cuidados con la piel del rostro. Foto: Getty Images

Bonus track: el día de la boda

El gran día no es momento para experimentar con productos nuevos ni para cargar la mano con maquillaje. Lo que mejor funciona es un hidratante con color y protección solar, que empareje el tono de piel sin efecto máscara, y un bálsamo labial multiusos que dé un toque de color natural a labios y mejillas, perfecto para sobrevivir a fotos, lágrimas de emoción y besos sin necesidad de retoque constante.

Para el cuerpo, una loción ligera de absorción rápida es clave, sobre todo en bodas en lugares de temporada cálida.

Quienes arrancan su rutina con varios meses de anticipación no solo llegan con mejor piel al altar: llegan con más tranquilidad, porque no dependen de soluciones de última hora. Y en un mercado donde abundan las fórmulas con conservantes y aditivos, cada vez más novias buscan alternativas frescas y naturales, elaboradas sin conservantes artificiales, para acompañar esta etapa sin comprometer la salud de la piel a largo plazo.

Al final, el verdadero “efecto novia” no está en la mesa de maquillaje del día de la boda, sino en el cuidado constante que precede a ese momento.