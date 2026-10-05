Premio Nobel de Medicina 2026 reconoce a tres científicos por investigar avances en optogenética

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes, 5 de octubre, a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética, una disciplina que permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

Las investigaciones del psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

“Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos”, afirmó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel reciben el Premio Nobel de Medicina 2026, como se anunció durante una conferencia de prensa en el Foro Nobel en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, el 5 de octubre de 2026. Foto: TT News Agency, vía AFP

“La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro”, señaló el comité.

Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.

El año pasado, el premio de medicina fue para los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi por investigar cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico mediante la identificación de sus “guardianes de seguridad”.

Premio de Física el martes

El martes se dará a conocer el Nobel de Física.

Entre los favoritos destacan el científico británico Sir John Pendry y el estadounidense David Smith, pioneros en el concepto de la “capa de invisibilidad”. Demostraron que los metamateriales diseñados artificialmente podían desviar las ondas electromagnéticas alrededor de un objeto, ocultándolo a la vista.

El premio de Química se anunciará el miércoles y el de Literatura, el jueves.

Las quinielas para el de literatura incluyen a varias escritoras latinoamericanas.

La argentina Samanta Schweblin, de 48 años, podría ser una de ellas, declaró a la AFP la crítica literaria Lina Kalmteg.

Otra es la mexicana Cristina Rivera Garza.

Junto a ellas suenan con fuerza otros nombres como los de los estadounidenses Jamaica Kincaid y Thomas Pynchon, la china Can Xue o los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright.

*Con información de AFP.