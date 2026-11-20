Una bacteria que puede provocar infecciones urinarias, neumonía y complicaciones en la sangre está encendiendo las alertas en los hospitales de Bogotá.

Se trata de Klebsiella pneumoniae, un microorganismo cuya resistencia a determinados antibióticos ya supera el 50 % en algunos servicios de atención para adultos.

El panorama plantea un desafío para los equipos médicos, que deben recurrir a alternativas de tratamiento cuando los medicamentos habituales dejan de funcionar.

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Los antibióticos pierden efectividad

Los datos de la Secretaría Distrital de Salud, recopilados a través de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en la red de prestadores, muestran que el problema no es menor.

En el segundo trimestre de 2026, la resistencia de Klebsiella pneumoniae a la ceftazidima llegó al 51,6 % en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de adultos.

En los servicios de hospitalización para esta misma población, el indicador alcanzó el 53,3 %.

Esto significa que, de las muestras de Klebsiella pneumoniae analizadas en los hospitales, más de la mitad presentó resistencia a la ceftazidima.

En otras palabras, este antibiótico podría no ser efectivo para tratar las infecciones causadas por esas cepas de la bacteria.

La situación también preocupa frente a otros tratamientos.

La resistencia al meropenem, un antibiótico de la familia de los carbapenémicos, alcanzó el 42,1 % en las UCI de adultos y el 40,7 % en hospitalización.

Estos medicamentos tienen especial importancia porque los carbapenémicos se utilizan para tratar determinadas infecciones graves cuando otras alternativas no son suficientes.

Las cifras también permiten observar cómo ha evolucionado el fenómeno.

En 2022, la resistencia de esta bacteria a la ceftazidima era del 49,5 % en UCI de adultos y del 50,1 % en hospitalización. Para junio de 2026, los indicadores se ubicaron en 51,6 % y 53,3 %, respectivamente.

Pacientes vulnerables pueden estar más expuestos a infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Foto: Getty Images

La automedicación también entra en el panorama

Uno de los factores que favorece la resistencia antimicrobiana es el uso inadecuado de los antibióticos.

Tomarlos sin valoración médica, utilizarlos para tratar enfermedades causadas por virus o modificar las dosis por cuenta propia puede contribuir a que las bacterias desarrollen mecanismos de resistencia.

En Bogotá, estudios de la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, realizados en colaboración con la Secretaría Distrital de Salud, encontraron que el 43,2 % de los antibióticos se comercializó sin fórmula médica.

La cifra muestra una dificultad adicional para controlar el fenómeno: el acceso y consumo de estos medicamentos sin la orientación de un profesional de la salud.

Una persona consume medicamentos sin fórmula médica, una práctica que puede favorecer la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Foto: Getty Images

La Secretaría también hace seguimiento al consumo hospitalario. En las UCI de adultos, el uso de ceftriaxona pasó de 2,23 dosis diarias definidas por cada 100 camas-día en 2020 a 5,06 durante el primer semestre de 2026, un incremento cercano al 127 %.

Este indicador no representa el número de pacientes tratados, sino una medida estandarizada del consumo de medicamentos en los servicios hospitalarios.

¿Qué pueden hacer los pacientes?

La resistencia antimicrobiana no significa que todos los tratamientos estén fallando ni que las personas deban alarmarse ante cualquier infección.

Sin embargo, sí representa un desafío para los sistemas de salud y exige mayor responsabilidad en el uso de los medicamentos.

Entre las principales recomendaciones están no comprar antibióticos sin fórmula médica, no utilizarlos para tratar gripas o resfriados, no compartir medicamentos y seguir las indicaciones del profesional que los prescribe.

En los hospitales, los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) buscan mejorar la selección de los tratamientos, vigilar su consumo y reducir la aparición y propagación de microorganismos resistentes.