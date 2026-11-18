Un cambio en la estructura empresarial de Aliansalud quedó autorizado por la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad dio luz verde a la adquisición indirecta del 75,25 % de las acciones de esta EPS, que atiende a más de 250.000 afiliados en Colombia.

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La decisión, anunciada este 18 de noviembre de 2026, permite un cambio de inversionista después de que la Supersalud verificara el cumplimiento de los requisitos legales, financieros y de idoneidad exigidos para este tipo de operaciones.

La autorización se produjo al resolver un recurso de reposición. Durante ese trámite, la Superintendencia consideró necesario solicitar y evaluar pruebas adicionales para comprobar que la operación cumpliera las condiciones establecidas en la normativa vigente.

EPS Aliansalud 2026 Foto: Página web Aliansalud / API

Las condiciones que deberá cumplir Aliansalud

Aunque la adquisición fue autorizada, la decisión no quedó libre de obligaciones. La EPS deberá cumplir las disposiciones regulatorias y los compromisos establecidos por la Superintendencia en materia de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Uno de los puntos centrales es la continuidad del servicio. Aliansalud tendrá que garantizar que el cambio accionario no afecte la operación del aseguramiento en salud ni la adecuada prestación de los servicios a sus más de 250.000 afiliados.

Comunicado de prensa de la Superintendencia Nacional de Salud informando el cambio accionario de la EPS Aliansalud. Miércoles 18 de noviembre Foto: Superintendencia Nacional de Salud / API

En otras palabras, la modificación de la composición accionaria deberá implementarse preservando las condiciones de atención de los usuarios.

La Superintendencia también aclaró que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control para verificar que se cumplan las condiciones de la autorización.

¿Qué deben tener en cuenta los afiliados?

Por ahora, el anuncio oficial se concentra en el cambio de inversionista y las obligaciones que deberá cumplir la EPS durante su implementación. La autorización no informa sobre modificaciones concretas en los servicios, los puntos de atención o las condiciones individuales de los afiliados.

El seguimiento de la Supersalud estará enfocado en que la operación se desarrolle bajo las condiciones establecidas y que se proteja el derecho a la salud de quienes hacen parte de Aliansalud.