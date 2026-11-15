Plan de Choque en Salud alcanza un avance del 55,7% en entrega de medicamentos: resultados de los primeros 100 días de gestión

El Ministerio de Salud y Protección Social presentó un nuevo balance sobre el Plan de Choque en Salud del Gobierno nacional, de los primeros 100 días de gestión, en el que reportó la entrega de 16,1 millones de medicamentos, lo que representa un cumplimiento del 55,7 %.

Con corte al 10 de noviembre, la entidad señaló que la iniciativa hace seguimiento a 1,6 millones de pacientes y registra un avance general del 39,25 % en el cierre de pendientes.

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Asimismo, se refirió a la resolución de 1.350.177 procedimientos médicos, correspondientes al 34,28 % de los registros de pacientes que estaban en espera.

“Empezamos por lo urgente: los pacientes. Más de 1,6 millones de colombianos llevaban meses esperando un medicamento o un procedimiento necesario para su salud y, en algunos casos, para proteger su vida. Para apoyar este proceso, dispusimos además un mecanismo financiero extraordinario que permite dar liquidez al sistema para responder por estas atenciones”, precisó la ministra Ana María Vesga.

Acciones tras el terremoto del 10 de agosto que sacudió a Colombia

En el informe, el Ministerio de Salud también destacó los esfuerzos orientados a atender a las comunidades afectadas y recuperar la capacidad de la red pública hospitalaria tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Para ello, señaló que el Gobierno nacional puso en marcha medidas extraordinarias, entre ellas se incluyeron la eliminación durante 12 meses de cuotas moderadoras y copagos para la población damnificada registrada y alivios para prestadores y empleadores afectados.

La instrucción a las EPS fue garantizar la continuidad de los tratamientos, el acceso a medicamentos y la atención prioritaria de pacientes vulnerables y con enfermedades crónicas o de alto costo.

Al implementar estas estrategias, la entidad precisó que se logró atender a 8.678 personas durante la emergencia. “Además, se instalaron 87 antenas satelitales en 75 municipios de siete departamentos afectados, fortaleciendo la conectividad de la red pública y ampliando las capacidades de telemedicina y coordinación entre prestadores, con un alcance potencial de 5,35 millones de habitantes”, dice el boletín.

Como prueba de mejoría en cifras, agregó que entre agosto y octubre se registraron 4.433.291 atenciones a través de telemedicina en los 32 departamentos de Colombia.

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Procesos de conciliación con EPS, clínicas y hospitales

Con el propósito de recuperar el sistema para garantizar su sostenibilidad, el ministerio expuso que una de sus principales acciones se centra en un “proceso de conciliación para aclarar las deudas entre EPS, clínicas y hospitales, así como la revisión técnica de los costos reales de atención en salud y del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el objetivo de establecer bases financieras más sólidas para el sector”.

Asimismo, la entidad resaltó los avances en prevención, acceso y oportunidades para cuidar la salud. Entre los resultados, reportó una reducción del 28,1 % en la mortalidad materna temprana frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 160 a 118 fallecimientos.