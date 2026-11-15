Las autoridades propinaron un duro golpe al grupo delincuencial conocido como Los Cocos. Durante un operativo desarrollado en la capital de Guainía, fueron capturados 10 presuntos integrantes de esta organización, señalada de sembrar zozobra en una amplia zona del oriente del país.

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La operación fue ejecutada de manera coordinada por tropas de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería de Selva N.º 45 General Próspero Pinzón, junto con efectivos de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el despliegue operativo incluyó cuatro diligencias de registro y allanamiento en puntos estratégicos del municipio de Inírida.

Estas intervenciones no solo permitieron materializar las órdenes de captura contra los 10 sospechosos, sino también decomisar un importante material que estaría al servicio de sus actividades ilícitas.

Entre los elementos incautados figuran armas de fuego, armas blancas, municiones de diferentes calibres, teléfonos celulares, dinero en efectivo y varias dosis de estupefacientes.

El éxito del golpe fue el resultado de un minucioso trabajo de seguimiento e inteligencia militar, el cual contó con el respaldo de la información suministrada por la misma comunidad.

Según las investigaciones preliminares, el accionar delictivo de Los Cocos no se limitaba únicamente a Guainía, sino que extendía sus tentáculos hacia los departamentos vecinos de Vichada y Guaviare, afectando la seguridad ciudadana y las economías locales.

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Adicionalmente, los investigadores de la Fiscalía y los organismos de inteligencia buscan establecer si los hoy capturados mantenían alianzas estratégicas o nexos directos con grupos armados organizados de mayor alcance que tienen injerencia en esta región fronteriza y selvática.

Los 10 detenidos, junto con el armamento, el dinero y las sustancias incautadas, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

La Fuerza Pública reiteró que mantendrá su despliegue operacional en la Orinoquia para neutralizar los factores de inestabilidad y garantizar la tranquilidad de sus habitantes.