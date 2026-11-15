Video captó momento exacto de atentado terrorista en peaje entre Bogotá y Villavicencio

El video de una cámara de seguridad del peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, Meta, y también con el departamento del Huila, captó el momento exacto en el que dos sujetos abandonaron un carro cargado con explosivos. Segundos después se registró la fuerte detonación sobre las 12:00 de la madrugada de este domingo, 15 de noviembre.

Fuerte explosión en peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá

En la filmación quedó grabada la forma en la que los sujetos dejaron abandonados los explosivos en este vehículo. Los investigadores judiciales del caso avanzan con las pesquisas necesarias, con el fin de dar con los responsables del caso.

Tras ese atentado terrorista, la Concesionaria Ruta al Sur cerró temporalmente los siguientes tres peajes en el departamento del Huila:

Peaje Los Cauchos: vía Neiva–Campoalegre.

Peaje Laberinto: jurisdicción de Gigante.

Peaje Altamira: sur del departamento.

De acuerdo con las autoridades judiciales, no hay reporte de personas lesionadas por este hecho, que ha generado gran terror entre las personas que se movilizan durante este puente festivo por esas zonas.

Desde el Instituto de Transporte y Tránsito Huila se pronunciaron al respecto: “Ante los recientes hechos de orden público registrados en el peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá, y la explosión ocurrida durante la madrugada de este domingo, se informa a la ciudadanía sobre la adopción de medidas preventivas de seguridad en los peajes del departamento del Huila”.

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Las autoridades se encuentran en máxima alerta para evitar nuevos actos terroristas que afecten a la población civil.

“Desde el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila – ITTHUILA, hacemos un llamado a todos los actores viales para que extremen las medidas de precaución, eviten acercarse a los sectores reportados, utilicen rutas alternas cuando sea necesario y acaten las instrucciones de las autoridades. La seguridad y la protección de la vida son nuestra prioridad. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información sin confirmar”, agregó.