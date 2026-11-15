Varias torres de energía fueron atacadas con explosivos en Huila

El departamento del Huila amaneció este domingo, 15 de noviembre, bajo la mira de los terroristas. En horas de la madrugada, un carro bomba explotó en el peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá.

Luego, otro carro bomba fue abandonado a eso de la 1:09 a. m. en el peaje Los Cauchos, sobre la vía Neiva–Rivera, en Huila.

El carro bomba abandonado en peaje el peaje Los Cauchos. Foto: A.P.I.

Posteriormente, se conoció que los terroristas atacaron con explosivos al menos tres torres de energía en la vereda Hato Viejo, zona rural del municipio de El Pital, sobre el corredor vial que comunica con el corregimiento de La Jagua, en Garzón.

Lo anterior habría dejado sin el servicio de energía a varios municipios del centro y sur del Huila, además de poblaciones del departamento del Caquetá.

A propósito, el portal regional Florencianos.com reportó que: “ElectroCaquetá informó que continúa fuera de servicio la línea de transmisión de 230.000 voltios que abastece al sur del Huila y al Caquetá. Los intentos por restablecer el suministro mediante la antigua línea de 115.000 voltios Betania–Altamira–Florencia no han logrado responder a la demanda requerida”.

Tras lo anterior, unidades del Ejército Nacional estarían llevando a cabo labores con drones en la zona afectada, con el objetivo de establecer las circunstancias puntuales de ese otro hecho terrorista en el Huila.

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Por su parte, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, convocó para hoy domingo un consejo extraordinario de seguridad con los alcaldes de Aipe, Rivera, Campoalegre y Palermo, “luego de los ataques con explosivos al peaje Neiva-Aipe y el artefacto hallado en el peaje Los Cauchos”.

En dicho consejo extraordinario de seguridad también acudirá, según dijo Casagua, el viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chavarro, así como el comandante del Ejército Nacional, el mayor general José Bertulfo Soto.

Por último, el alcalde Casagua advirtió que “Neiva no se va a doblegar ante la violencia”.