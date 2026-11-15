Alias Primo Gay cayó en la operación Nimrod 015: minDefensa, Jorge Eduardo Mora, entregó detalles

La captura de alias Primo Gay, uno de los hombres señalados de tener mayor incidencia en las estructuras criminales de Antioquia, fue uno de los resultados de la operación Nimrod 015, un despliegue de la Fuerza Pública que también permitió detener a alias Pata de Palo en Córdoba.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se pronunció sobre los resultados mediante un video publicado en la cuenta oficial de esa cartera en X. En su intervención, destacó el alcance de los procedimientos y señaló que las autoridades golpearon una alianza entre las disidencias de las Farc al mando de Calarcá y el Clan del Golfo.

“Colombianos, hoy quiero enviarles un parte de victoria. Nuestra Fuerza Pública acaba de dar dos golpes contundentes contra la alianza criminal entre las disidencias de Calarcá y el Clan del Golfo, con la captura de alias Primo Gay”, afirmó Mora.

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El recorrido criminal que le atribuyen a Primo Gay

Durante su intervención, el ministro explicó que el detenido habría pasado por distintas organizaciones armadas antes de asumir responsabilidades dentro del Clan del Golfo. Según Mora, su historial delictivo supera los 10 años y comenzó en las filas del ELN.

“Un bandido narcoterrorista con más de 10 años de vida criminal, habiendo pasado por el ELN, por el frente 36 de las disidencias, el quinto frente de las disidencias y ahora se encontraba como cabecilla de una estructura del Clan del Golfo”, manifestó el funcionario.

Jorge Eduardo Mora señaló a alias Primo Gay por el atentado en Amalfi que dejó 13 policías muertos. Foto: A.P.I.

Mora también lo responsabilizó del atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, que terminó con la vida de 13 policías. A esto sumó otros hechos violentos contra integrantes de la Fuerza Pública y el asesinato del periodista Mateo Pérez.

“Fue el responsable directo del atentado terrorista contra el helicóptero Black Hawk, que cobró la vida de 13 de nuestros valientes policías. Asimismo, incontables asesinatos de soldados. Secuestró, torturó y asesinó al joven periodista Mateo”, afirmó el ministro.

Alias Pata de Palo también cayó en los operativos

La segunda captura se produjo en una zona rural de Montería, Córdoba. Allí fue detenido alias Pata de Palo, identificado por las autoridades como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Sobre este resultado, el ministro de Defensa explicó que el detenido tenía responsabilidades de mando dentro de esa organización y coordinaba a un amplio número de integrantes.

“Pero también un golpe contundente contra el Clan del Golfo, alias Pata de Palo. Segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, bandido encargado de conducir como cabecilla a más de 1.400 hombres del Clan del Golfo”, señaló Mora.

Jorge Eduardo Mora reveló que alias Pata de Palo tenía a su cargo más de 1.400 integrantes del Clan del Golfo. Foto: @mindefensa

Con estas dos detenciones, el Ministerio de Defensa presentó la operación Nimrod 015 como un resultado contra las estructuras armadas que operan en Antioquia y Córdoba.