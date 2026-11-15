Álvaro Uribe reaccionó a la captura de alias Primo Gay y envió mensaje al Gobierno

La captura de alias Primo Gay, señalado de integrar estructuras armadas ilegales y de participar en varios hechos violentos en Antioquia, generó una reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se pronunció a través de su cuenta de X y reconoció el trabajo de las autoridades que participaron en los operativos.

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El pronunciamiento de Uribe se produjo poco después de conocerse las operaciones de la Fuerza Pública, anunciadas por Abelardo De La Espriella, que permitieron la captura de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, este último señalado de ser uno de los cabecillas del Clan del Golfo.

A través de su publicación, Uribe destacó la participación de las instituciones militares y el trabajo de las autoridades departamentales y nacionales.

“Gracias a las Fuerzas Armadas, al tesón del gobernador y a la voluntad del Gbno. nacional”, escribió el expresidente en la red social.

Uribe agradeció a las Fuerzas Armadas y mencionó el esfuerzo de las autoridades departamentales. Foto: @AlvaroUribeVel

Las capturas anunciadas por Abelardo De La Espriella

En el pronunciamiento, De La Espriella entregó detalles sobre los dos procedimientos. Acerca de alias Primo Gay, aseguró que tiene 10 años de trayectoria criminal y que ha pasado por el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

También lo señaló de estar relacionado con la masacre de 13 policías en Amalfi y con el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Por su parte, alias Pata de Palo fue presentado como un segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.