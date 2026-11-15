Esposa de Diego Guauque hizo dolorosa confesión sobre su vida después del cáncer del periodista: “Cada cuatro meses”

La lucha contra el cáncer del periodista Diego Guauque dejó una huella profunda no solo en su vida, sino también en la de su esposa, Alejandra Rodríguez. Aunque el comunicador ha compartido de manera publica su proceso de recuperación y ha convertido esta experiencia en una oportunidad para inspirar a otras personas, su pareja reconoció que todavía vive con sentimientos de miedo e incertidumbre por lo que vivieron.

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Durante una entrevista con Paula Castillo, Alejandra habló sobre las emociones que aparecen cada vez que Diego debe asistir a sus controles médicos. La mujer confesó que, a diferencia de su esposo, quien ha encontrado una manera de transformar la enfermedad en una misión personal, ella quisiera dejar atrás esa etapa y recuperar la tranquilidad que tenía antes del diagnóstico.

“Fue terrible, Pau, porque si bien para Diego todo este tema del cáncer, tú lo ves en sus redes, él convirtió esto como en su misión de vida, yo quisiera a veces pasar esa página”, señaló Alejandra durante la conversación.

Sin embargo, explicó que los chequeos periódicos hacen que los recuerdos regresen y que la posibilidad de una recaída siga presente.

Según contó, cada cuatro meses deben realizarse exámenes médicos, una situación que revive la angustia que sintieron durante el tratamiento.

“Cada cuatro meses tenemos que hacernos exámenes y cada cuatro meses tú vuelves y sientes ese mismo vacío acá de miércoles. Esto puede volver en algún momento”, agregó.

También aceptó que algunos comentarios de otras personas aumentan su preocupación, especialmente cuando le recuerdan que la enfermedad podría regresar.

En la charla, Alejandra también recordó cómo nació El amor contra el cáncer, el libro que escribió junto a Guauque mientras enfrentaban el difícil diagnóstico.

Aunque inicialmente no tenía intención de participar en el proyecto, terminó escribiendo sus emociones y experiencias durante las largas jornadas en el hospital.

En ‘El amor contra el cáncer’, Diego Guauque entrega un testimonio desgarrador y honesto junto a su esposa, Alejandra Rodríguez, su fiel cuidadora. Foto: Penguin Random House

“Lo hice obligada porque yo tenía 300.000 cosas”, recordó, al explicar que Diego fue quien impulsó la idea de contar lo que estaban viviendo. Mientras él relataba su experiencia como paciente, ella escribía desde su perspectiva como acompañante.

Finalmente, Rodríguez dejó una reflexión sobre el compromiso que construyó con su esposo durante la enfermedad. Para ella, el amor también significa estar presente en los momentos más complicados, incluso cuando el futuro resulta incierto.

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“Independientemente de lo que pase en mi futuro con Diego, porque en esta vida nada está seguro ni escrito, yo sí te puedo asegurar que cuando Diego me necesite como su cuidadora, yo voy a estar ahí”, aseguró.

Sus palabras dejaron en evidencia que, aunque el temor continúa, Alejandra mantiene firme su decisión de acompañar al periodista en cada etapa de su vida.