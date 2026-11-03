Diego Guauque dejó todo organizado por si moría: reveló la inesperada decisión que tomó durante su lucha contra el cáncer

Enfrentar una enfermedad complicada puede cambiar por completo la manera de ver la vida, y así lo vivió el periodista Diego Guauque, pues tuvo que asumir y contemplar la posibilidad de la muerte. Esto lo vivió el periodista después de superar un sarcoma, y recientemente habló abiertamente sobre las decisiones que tomó durante su tratamiento para proteger a su familia si llegaba a faltar un día.

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Diego Guauque estuvo como invitado en el pódcast Historias con Ritmo, de Caracol Televisión, y allí el comunicador recordó uno de los momentos más difíciles de su proceso médico y contó que, mientras atravesaba cirugías y tratamientos complejos, también pensaba en cómo evitarles problemas a su esposa y a su hija en caso de fallecer.

Dejando a un lado lo negativo, Guauque decidió organizar sus documentos y dejar información importante al alcance de sus seres queridos. Por esta razón, el periodista se sentó frente al computador y comenzó a hacer un listado con datos que consideraba fundamentales para que su familia pudiera resolver diferentes asuntos sin complicaciones.

“Yo me acuerdo de que me sentaba al computador y yo hacía como un listado como: ‘Bueno, primero voy a hacerles listado de todas las claves mías, desde los correos electrónicos, hasta cómo se abre el celular, cómo se abre el computador [...] Me muero, yo no quiero que les quede el chicharrón”, recordó Diego.

En ese momento, también incluyó información relacionada con sus cuentas bancarias, correos electrónicos y contraseñas de sus dispositivos.

En la charla, confesó que la intención era que, si el desenlace de su enfermedad no era favorable, su familia no tuviera que enfrentarse a dificultades administrativas o financieras mientras atravesaba el duelo.

Esto que vivió el comunicador también lo llevó a reflexionar sobre la importancia de hablar de la muerte y prepararse para situaciones que, aunque resultan incómodas, pueden presentarse en cualquier momento.

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De hecho, Guauque ha aprovechado sus conferencias y encuentros con otras personas para abordar temas como los seguros de vida, los testamentos y la donación de órganos, asuntos que todavía no son tan fáciles de tocar en muchas familias colombianas.

Para Diego, organizar este tipo de asuntos no significa necesariamente perder la esperanza, sino asumir una responsabilidad con quienes permanecen. Después de superar el cáncer, también encontró una oportunidad para compartir su experiencia y promover conversaciones que muchas personas suelen aplazar.