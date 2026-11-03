Ni J Balvin ni Maluma: estos fueron los nueve artistas que acompañaron a Ryan Castro en su histórico ‘Awooween’

Ryan Castro vivió una de las noches más importantes de su carrera el pasado sábado 31 de octubre de 2026, cuando llegó al Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con su show ‘Awooween’. El cantante antioqueño convirtió su primera presentación en este escenario en una verdadera fiesta de Halloween, en la que el reguetón, los disfraces y las sorpresas fueron protagonistas.

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Conocido como ‘El cantante del Guetto’, el artista reunió a miles de fans en una celebración que terminó superando las expectativas por la cantidad y variedad de invitados que fueron apareciendo durante el concierto.

Aunque días antes se dieron rumores sobre la posible participación de J Balvin, Feid y Maluma, entre otros nombres, la lista final terminó reaprendiendo completamente a los asistentes.

Farruko, Hamilton, Ñejo, Reik, Maisak, Tito el Bambino, Aria Vega, Jorge Celedón y Jhonny Rivera fueron los nueve artistas que acompañaron al paisa en esta importante presentación.

Una de las apariciones más destacadas fue la de Farruko, quien llegó con su trayectoria internacional y canciones reconocidas como Pepas y Calma remix. También aparecieron Ñejo y Tito el Bambino, dos referentes del reguetón puertorriqueño que representaron distintas generaciones de este género musical.

Sin embargo, una de las sorpresas más inesperadas fue la agrupación mexicana Reik. Esta banda, reconocida por éxitos románticos como Noviembre sin ti, Yo quisiera y Me niego, le dio un toque diferente a una noche llena de sonidos urbanos.

Aria Vega también llamó la atención del público al aparecer disfrazada de Feid uno de los artistas que más sonó entre los posibles invitados antes del concierto. La cantante barranquillera aprovechó la temática de Halloween para rendirle homenaje al paisa, con quien ya había trabajado en Chévere Remix.

La música colombiana también tuvo un espacio importante en ‘Awooween’, pues Jorge Celedón llevó el vallenato al escenario con su reconocido repertorio, mientras que Jhonny Rivera representó a la música popular con canciones como Soy soltero y El dolor de una partida.

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Por su parte, Hamilton y Maisak completaron la lista de invitados, demostrando el espacio y el apoyo que Ryan Castro les brinda a las nuevas figuras de la música urbana del país.

El ‘Awooween’ del Cantante del Guetto terminó convirtiéndose en una celebración que fue más alllá del reguetón y que tuvo diferentes estilos musicales en un mismo escenario conquistando así a todos los asistentes en este emblemático lugar de la capital, el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

A través de un post en su cuenta oficial de Instagram, Ryan publicó fotos de cómo vivió su show y dio por terminado este especial momento con un emotivo mensaje: “Son muchos sentimientos encontrados con ese show, la gente que conoce mi historia real sabe que yo con Bogotá tengo una conexión bien especial, cuando estaba más nene canté hasta en los buses de Bogotá, viví un tiempo en la Candelaria y me la pasaba siempre en todas las discotecas de dancehall, siempre andando con los rastas y los raperos en todo lo que movía en esta ciudad [...] Bogotá gracias de corazón, esta carrera es de ustedes también y un planes hacer mi primer show 360 en esta hermosa ciudad, más de 53 mil personas en este estadio con una vibra la hpta, me siento feliz y muy orgulloso que lo hicimos juntos”, escribió.