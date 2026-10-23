Diego Guauque habla de grave situación que le sucedió y lanzó advertencia: “Aprovecharse de la confianza de la gente”

El reconocido periodista y presentador colombiano Diego Guauque encendió las alarmas en sus canales oficiales al denunciar que fue víctima de suplantación de identidad mediante el uso de inteligencia artificial.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el comunicador mostró cómo personas inescrupulosas manipularon imágenes y audio de una entrevista reciente para simular que respaldaba una plataforma de inversión fraudulenta.

El material audiovisual en cuestión emplea la técnica conocida como deepfake, la cual sintetiza voz, rostros y gestos de manera digital para simular declaraciones reales de una persona.

Ante la difusión de este contenido, Guauque emitió una advertencia preventiva sobre los riesgos de caer en estafas financieras en entornos digitales.

“Ese señor se parece a mí, se viste como yo, habla como yo, pero no soy yo”, expresó mientras mostraba las imágenes.

De acuerdo con la información expuesta por el propio periodista en sus redes sociales, los autores del video alteraron fragmentos de una entrevista previa concedida a Caracol Televisión, en la que habla de su diagnóstico de cáncer.

Dichas imágenes fueron modificadas digitalmente para hacer parecer que promocionaba un esquema financiero con rendimientos extraordinarios.

En la versión manipulada, el clon de Guauque aseguraba haber invertido 200.000 pesos colombianos y obtenido retornos de hasta 9 millones de pesos en un periodo de un mes.

Frente a esta situación, Guauque fue enfático en desmentir cualquier vínculo con la publicación: “Yo no hice ese video, no estoy promocionando ese negocio y tampoco autoricé mi imagen para hacerlo”, puntualizó en su mensaje oficial.

El comunicador realizó un ejercicio comparativo entre el registro de la entrevista original y la versión alterada por inteligencia artificial.

En su publicación, Guauque destacó la precisión técnica alcanzada en la réplica de elementos como la modulación de la voz, el vestuario y el uso de accesorios, aunque señaló ciertos desfases en el movimiento de los labios como punto de diferenciación.

Más allá del caso personal, el periodista expresó preocupación por el impacto que este tipo de tecnologías puede tener en la gente que desconoce del tema como las personas mayores, quienes podrían ser caer en este error dada la credibilidad asociada a figuras públicas.

“¿Ustedes creen que sus papás, por ejemplo, caerían en este engaño e incluso serían capaces de invertir?”, expresó.

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El periodista pidió compartir su publicación, especialmente con familiares que podrían tener dificultades para identificar contenidos manipulados.

“La inteligencia artificial abre posibilidades increíbles, pero también plantea riesgos enormes cuando se utiliza para suplantar identidades y aprovecharse de la confianza de la gente”, afirmó Guauque.

Además, dejó claro que no respalda ninguna pirámide ni plataforma de inversión relacionada con el video. Diego Guauque cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo investigativo en Colombia, habiendo consolidado su perfil profesional en producciones como Séptimo Día.