“Hubo disparos”: encañonan a Javier Fernández, el ‘Cantante del gol’, en la entrada de su casa

El reconocido narrador deportivo Javier Fernández, conocido en el país como el ‘Cantante del gol’, denunció públicamente haber sido víctima de un presunto intento de atraco con arma de fuego frente al edificio donde reside en Bogotá.

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Durante el suceso se registró un intercambio de disparos entre el vigilante del conjunto residencial y el agresor, sin que se reportaran personas heridas.

El caso ha reavivado la discusión sobre las garantías de seguridad en la capital del país y los protocolos de respuesta de las autoridades ante emergencias en zonas residenciales.

De acuerdo con el relato entregado por el propio periodista en los micrófonos del programa radial Olímpica Stéreo, el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p. m., momentos después de que arribara a la ciudad procedente de Cali.

Fernández se encontraba bajando su equipaje del vehículo que lo transportaba desde el aeropuerto El Dorado cuando fue interceptado por un desconocido.

“Apareció un señor de gorra, un señor delgado sin casco de moto ni nada, pero con dos motos esperándolo en la esquina de la casa, con un revólver apuntándome y pidiéndome lo que tenía, lo que tuviera, y principalmente una cadena”, declaró el narrador deportivo durante la entrevista radial.

Según la versión de Fernández, ante la amenaza, un miembro de la empresa de vigilancia privada del edificio intervino con su arma de dotación.

Esta acción derivó en una reacción por parte del agresor, quien habría accionado su arma de fuego en dos oportunidades antes de huir a pie y, posteriormente, abordar uno de los vehículos que lo esperaban en las cercanías.

“El vigilante, muy valientemente, de allí del edificio, vigilancia privada, sacó su revólver, alcanzó a hacer un disparo; el atracador alcanza a hacer dos disparos, también, no sé a dónde; uno de ellos creo que fue para arriba, es decir, un disparo al aire, y otro no sé dónde lo hizo, para alcanzar a salir corriendo”.

Más allá del intento de hurto, Fernández manifestó su molestia con la actuación de un uniformado de la Policía Nacional que se encontraba en el lugar custodiando a otros residentes del mismo edificio, quienes cuentan con esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El comunicador señaló que el oficial no intervino durante el desarrollo de la agresión ni utilizó los canales radiales de comunicación para alertar al cuadrante de la zona de manera inmediata, apareciendo únicamente una vez concluido el cruce de disparos.

“El intendente, apenas, es decir, después de los disparos, después de que se fue el señor que nos atracó y todo, apareció muy horondo, con los dos pulgares metidos dentro del chaleco antibalas, de antibalas, a preguntar: ‘¿Y qué fue lo que pasó?’, pero con un desparpajo que a mí me deja realmente preocupado, y esta denuncia la quiero hacer para la UNP, para la policía de Bogotá y para la Policía Nacional”.

Por ello, Fernández anunció que elevará su reclamo de manera formal ante la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la UNP para que se revisen los protocolos de atención al ciudadano de los efectivos asignados a este tipo de esquemas.

Esta no sería la primera ocasión en la que el comunicador enfrenta una situación similar en el mismo sector. Según precisó Fernández, es la tercera vez en un periodo menor a un año y medio que resulta blanco de intentos de hurto bajo modalidades similares.

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El cantante del gol añadió que en uno de los episodios anteriores interpuso formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto agravado en grado de tentativa e intento de homicidio, proceso del cual afirma no haber recibido avances o notificaciones oficiales hasta la fecha.

Hasta el momento, las autoridades policiales de Bogotá no han emitido un parte oficial que confirme la identidad del presunto agresor ni el inicio de investigaciones de oficio derivadas de estas últimas declaraciones públicas.