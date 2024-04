Javier Hernández Bonnet ‘condena’ polémica propuesta de Gustavo Petro para el FPC: “La peor”

Asistentes al estadio, hicieron visibles desgarradores testimonios. “Llegó en frente de nosotros un bus de las barras bravas, se bajan y literalmente se nos tiran a Juan (novio de María Juliana Caicedo) y a mí, furiosos, y empezaron a gritarnos que por qué no tenemos la camiseta, que nos van a matar”, indicó una mujer.

Días después, en el mismo recinto, fueron los seguidores de Millonarios quienes habrían identificado un aficionado del Cali contra los que jugaban en aquella ocasión, y por no ser partidario de los azules, sacaron a patadas y puños, aun cuando la Policía tenía al visitante en su poder; demostrando irrespeto absoluto por la autoridad.

En una de las transmisiones del programa ‘Blog deportivo’ de Blu Radio , del que es director, hizo referencia a que nada más pensar en dar campo a la posibilidad de que las barras tomen poder, es algo que no puede permitirse, diciendo que es “la peor propuesta”.

“Uno no se tiene que esconder frente a estos hechos y la peor propuesta que ha hecho el actual presidente de la República, es decir, que las barras bravas tendrían que ser socias de los equipos”, fue lo que inició diciendo sobre dicha iniciativa manejada por el Gobierno en la época de campaña.

“Él la hizo, yo no me la estoy inventado”, le recordó al mandatario actual. “Qué tal, pues, los hinchas tomando decisiones como si fueran dueños”, condenó Bonnet sobre el mencionado proyecto que hasta la fecha, por fortuna, no se ha llevado a la realidad en el balompié local.