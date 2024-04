La Liga Betplay se pone de infarto: Tabla de posiciones tras primeros resultados de la fecha 17

Independiente Santa Fe se sumó a la lista de clasificados a cuadrangulares, luego de vencer en calidad de visitante a Once Caldas (0-1). Hugo Rodallega fue el encargado de marcar el único gol del partido, que le permitió a los ‘cardenales’ llegar a la línea de los 31 puntos , suficiente para tener, matemáticamente, el tiquete en el bolsillo.

Santa Fe, tercer clasificado

“Con respecto a Santa Fe, siento una alegría enorme; nos hubiera haberlo festejado en casa el partido pasado, no se nos dio por unas circunstancias, pero ahora se nos da de otra manera”, indicó el técnico Pablo Peirano.

Peirano envió un mensaje a la hinchada: “ Estamos felices, que la gente esté contenta, pero nosotros seguimos con la meta de seguir sumando, pensar en el partido siguiente, hacer buena semana, trabajar y sumar porque esto no termina acá, hay una tabla a fin de año y queremos sumar todo lo posible ”.

Once Caldas no fue un rival sencillo a pesar de la victoria que se forjó con el gol de Rodallega a los dos minutos de partido. “Los comportamientos defensivos salieron tal cual lo habíamos observado de antemano a este rival, sabíamos de la velocidad por las bandas, las definiciones por dentro, sabíamos de cómo generaban las opciones de gol, así que supimos neutralizar, sacar la defensa lo más lejos del área posible, lo cual nos dio la posibilidad de que el equipo rival quedara en fuera de lugar algunas veces, porque nuestra defensa achicó a tiempo”, analizó el estratega uruguayo.

Santa Fe celebrando su gol ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales | Foto: Colprensa

¿Qué partidos hay este miércoles y jueves en la Liga Betplay?

La tabla seguirá moviéndose este miércoles con los partidos de Águilas Doradas vs. Alianza FC, Millonarios vs. Junior y Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira.