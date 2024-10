Hacen radical sentencia sobre cuestionado titular de la Selección Colombia: “Ya lo es”

“Todas las situaciones que tuvo, la mitad las generó él yendo al anticipo, al primer palo, generándose espacios, es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones. A veces la emboca y a veces no, pero estoy conforme con el trabajo que hace para el equipo. Hoy solo generó varias situaciones, nos da mucho y no me parecía justo sacarlo porque en las condiciones que jugamos en El Alto la pelota tiene otro comportamiento”, expresó sin tapujos Néstor Lorenzo.