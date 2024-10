Papá de Jhon Córdoba sale en defensa de su hijo tras la ola de críticas tras la actuación del delantero ante Bolivia

El delantero del Krasnodar de Rusia no fue el inicialista en este encuentro, sino que entró en reemplazo de Roger Martínez, luego de que este se retirara de la cancha por la lesión que sufrió en medio del partido.

Córdoba no tuvo su mejor actuación con la selección y esto provocó que todos los hinchas desquitarán toda su furia con Córdoba tras perder el encuentro, incluso, varios lo señalaron de ser el más responsable de la derrota de la tricolor ante Bolivia.

Sobre las dificultades de jugar un partido a más de 4.000 metros de altura, el Triciclo Córdoba, señaló que entendió que Jhon no fuera titular en el encuentro, pues su estado físico no le permitiría aguantar 90 minutos en una sede de este tipo.

“Yo pensé que él no iba a aguantar porque él no está acostumbrado a jugar en altura. Cuando jugaba acá en Colombia, iba a Bogotá, pasaba trabajo, en Manizales y Pasto… Los movimientos que hizo los hizo bien. Desafortunadamente, no metió los goles, pero ese es el fútbol”, aseguró.