“Para olvidar”: Jhon Córdoba se confesó y soltó dura verdad por goles errados ante Bolivia en Eliminatorias

Una derrota, la primera de las Eliminatorias al Mundial 2026, se consumó para la Selección Colombia en Bolivia, por la fecha 9. Haber tenido un hombre más para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo desde el minuto 20 por la expulsión de un rival no le fue suficiente; factores como la altitud, jugaron a favor de los locales que terminaron ganando 1-0.

Confesión de Jhon Córdoba

Hubo muchas reacciones sobre el juego en el estadio Municipal para el cuadro cafetero, y señalados por la derrota. Sin duda, el más apuntado fue el atacante Jhon Córdoba, quien no empezó como titular, sino que ingresó ante la lesión de Roger Martínez y no tuvo el desempeño que se le acostumbra a ver en Rusia o la misma selección.

Esa acción mencionada no fue la única. En una segunda oportunidad, algo más forzado, Jhon llegó a una finalización con la marca encima de un defensor que al ver que este punteó el esférico, se lanzó para desviarla justo, y así, se fuera por el lado externo de la red.

Para la segunda mitad, a Córdoba, el técnico lo mantuvo en campo, pues tenía todos los méritos para mantenerse allí por lo hecho en amistosos y Copa América; no obstante, ante otra acción inminente volvió a fallar, haciendo pensar que en definitiva no era su mejor día.

Todas esas opciones fallidas hicieron que tras el término del juego, en zona mixta, diese la cara y confesase lo que sucedió en el campo para que no pudiese una de las tantas que tuvo ante el arco de Bolivia.

Bastante maduro, confesó: “Ahora me queda levantar cabeza, hay momento en los que entran todos, hoy no entraron. Soy autocrítico y hay que seguir trabajando para que el gol vuelva”.

Para cerrar, haciéndose completamente responsable de su actuar, consideró que no corrió con la suerte necesaria: “Fue ese día en el que no tuvimos la suerte, especialmente yo, pero esto es fútbol. Hoy no tuve la suerte necesaria, pero seguiré trabajando para hacerlo bien”.