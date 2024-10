Lorenzo confirmó lesión de titular de la Selección Colombia; no estaría ante Chile

Por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia midió fuerzas en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a más de 4 metros sobre el nivel del mar, con Bolivia.

James Rodríguez, quien actualmente milita en el Rayo Vallecano de España, fue titular en el equipo que es dirigido por Néstor Lorenzo. Antes del cotejo, en la rueda de prensa, el entrenador argentino se había referido al ‘10′.

“James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastantes minutos. Hoy por hoy te digo que está bien. No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial, no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James, pero él está bien”, afirmó.

Y muy bien estaba James, ya que, jugó los 90 minutos ante Bolivia. Pero a pesar de eso, no pudo ayudar para que Colombia no cayera por la mínima diferencia ante su rival. Eso sí, buscó el empate y la victoria que no llegó.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Tras el cotejo, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y entre otras cosas más, hizo referencia a la lesión que sufrió el delantero Roger Martínez, quien fue titular, pero que salió sustituido en el primer tiempo por Jhon Córdoba.

“En líneas generales, lo de Roger fue una lástima porque fue el que mejor respondió en las pruebas de altura. Él tiene un esguince de tobillo y la mayoría están bien, no hay lesiones musculares, un golpe de Yaser que perdió frescura por el golpe y después el cansancio lógico por el esfuerzo que hicieron todos”, manifestó Lorenzo.

Aunque no se ha confirmado, Roger Martínez, quien juegan en Racing Club de Argentina, no estaría disponible por la lesión para jugar contra la escuadra de Chile por la décima jornada de las eliminatorias.

Más palabras de Lorenzo

Falta de efectividad. “Sí, pero en estas condiciones es común que pasen estas cosas, que la pelota venga muy rábido, que no se tenga la fineza en el toque, ellos mismos a veces daban un pase y se les iba largo, pero se hizo un esfuerzo grande, no nos llevamos nada aunque lo merecíamos. A pensar en Chile”.

Rueda de prensa de Néstor Lorenzo en Bolivia. | Foto: AFP