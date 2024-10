Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la derrota de Colombia contra Bolivia: “La involución es notable”

“Perder ante una selección inferior y por errores propios es una lección que debe aprender Lorenzo. El equipo viene bajando el rendimiento. Después del juego ante Panamá, la involución es notable . Se han dado mejores resultados que juego. Nos sostenemos gracias a jugadores y a jugadas, no a jugar bien”, empezó afirmando el comunicador.

“Hoy Camilo Vargas nos sostuvo los primeros 25 minutos, luego lo que había que hacer, tenerla y caminar el partido. Controlado estaba hasta que se determinó adelantar el bloque como si quisiera presionar, cosa que en altura es un suicidio, dándole el espacio que necesitaba el rival hasta que llegó el gol. Luego ellos se meten atrás renunciando al ataque como equipo chico que es y el dominio colombiano es total por cesión del rival y no lo aprovechamos ”, agregó.

Néstor Lorenzo no se guardó nada tras perder con Bolivia en El Alto: “Son aviones”

También añadió que “centros sin destino y una que otra acción que resolvió el arquero Boliviano. El partido lo perdió el DT que además inventó una nomina que nunca había jugado junta para poner un ‘equipo de altura’ pero olvidó a Román y Deossa. Hacía 21 años que no nos ganaban y lo hicieron gracias a los favores recibidos”.

Por último, Carlos Antonio Vélez manifestó en X que “un bañito de humildad no caerá mal para retomar el camino y no creernos lo que no somos. Bonus Track ….Penal hubo, pero cuando en otras ocasiones te dan luego de quitan...calladitos nos vemos más bonitos!”.