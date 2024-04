Implosión en la Liga Betplay: Medellín ‘impone’ dura condición para jugar contra Patriotas tras polémica arbitral

El lunes 15 de abril se dio a conocer que el Deportivo Independiente Medellín no jugaría su duelo ante Patriotas de Boyacá por la fecha número 17 de la Liga Betplay si no se modificaba la designación arbitral como juez central de Nicolás Gallo.

“Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista”, mencionó el reconocido comunicador deportivo.