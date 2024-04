Escándalo en la Champions League: hinchas del Barcelona agarraron a piedras el bus del equipo

Palabras de Ter Stegen tras la eliminación

Preguntado por la expulsión de Araujo, comentó que le supo peor que el árbitro no revisara en video el penalti sobre Dembelé. “El árbitro siempre tiene una posición importante y tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar. Si ha estado acertado, pues yo no he visto la jugada repetida, creo que Ronald da un pequeño agarre. Pero bueno, al final son decisiones y si pita falta, pues ahí tiene que expulsar”, señaló.

“A mí me molesta que, en el penalti de Dembelé, pues que al final no se revisa. Que al final esto te deja siempre con la sensación de que el que decide en el campo tiene que tomar la decisión importante, y sobre todo en un partido tan complicado. Sí, estas son las cosas que digo yo que no cuesta nada salir un momento y ver las jugadas, pero no quiero decir que haya sido un fallo del árbitro”, sentenció.