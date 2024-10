Uruguay sufre duro golpe a días de enfrentar a Colombia: mala noticia sacude a Marcelo Bielsa

Baja sensible en Uruguay

Se le juntan los problemas a Bielsa

El estratega argentino trató de regatear las críticas por su manejo de la selección. “Yo no ignoro la situación, pero para mí eso, si usted me dice ‘no lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir’, mi respuesta es no. Eso no influyó”, afirmó en rueda de prensa. Lo mismo había dicho tras perder con Perú, aunque señaló que su autoridad había quedado “de algún modo afectada”.