TAS modifica sanción por peleas en Colombia vs. Uruguay: Darwin Núñez salió beneficiado

“El Tribunal Deportivo Superior (TAS) acaba de habilitar a Darwin Núñez para jugar los partidos de octubre con Uruguay. Esta medida cautelar se da dentro del proceso que lleva adelante la AUF ante el TAS tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Conmebol de no reducir las sanciones primarias”, informó el periodista uruguayo Rodrigo Romano.

El delantero Darwin Núñez se enfrentó a hinchas de Colombia en Charlotte. | Foto: Getty Images via AFP

No obstante, el TAS le dio la derecha mientras sigue la investigación de lo sucedido en el Bank of America Stadium de Charlotte tras la victoria de la Tricolor en las semifinales de la Copa América 2024. “ Esta decisión es provisional mientras dura el fin del proceso ante el TAS ”, agregó Romano.

“De esta manera, el delantero de Liverpool puede estar a la orden de Marcelo Bielsa para jugar el viernes próximo ante Perú y el martes 15 ante Ecuador. En el caso de Rodrigo Bentancur no se pudo presentar el recurso legal por la cantidad de partidos que fue suspendido”, completó.

En el pliego de sanciones de la Conmebol no aparecía ningún jugador de la Selección Colombia, por lo que la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos frente a Bolivia y Chile no sufrirá modificaciones.

Luz en medio de polémica por Bielsa

“En la Copa América hubo compañeros que plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’”, dijo sobre lo que sucedía detrás de cámaras.

Posteriormente, reveló que coincidió en el pasillo con Bielsa, quien respaldó su decisión. “Después del triunfo, Bielsa me saludó y me dijo: ¿sabés qué pasa? Si no le hablo así… ¿viste lo que corrió en el segundo tiempo?”.