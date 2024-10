Luis Suárez expuso delicada situación de la Copa América: “Muchos jugadores hicieron una reunión”

“ En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia . A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”, manifestó el atacante.

Luis Suárez, quien es compañero y amigo del argentino Lionel Messi en el Inter Miami, reveló que el entrenador no los saludaba, además de señalar que en el complejo de la selección de Uruguay no se viven situaciones para nada alentadoras.

“ Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba . Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, dijo.

“Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, añadió sin tapujos.