Revuelo en el Rayo Vallecano por James Rodríguez: foto ventiló lo que hizo y causó alboroto

Recuperación, ¿con James?

Las razones, según el estratega español, siguen siendo estratégicas. “Y si allí juega y aquí no ha jugado todo lo que todo el mundo desea, sobre todos sus seguidores, se debe a que yo elijo unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores. Repito, me puedo equivocar, puede haber gente en desacuerdo, lo acepto”, dijo al regreso del colombiano de los partidos ante Bolivia y Chile.

“Es lo que digo siempre James lleva jugando con Colombia desde el Mundial (2014) que lo empezamos a conocer todos y lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”, completó.