Fifa lo confirmó: decisión sobre Colombia dio vuelco a las Eliminatorias para el Mundial 2026

Por su parte, Chile enfrenta una situación preocupante y polarizada. Con Ricardo Gareca al mando, el equipo no ha cumplido las expectativas. Tras nueve partidos jugados, solo han acumulado cinco puntos y ocupan el último lugar en la tabla.

Ambos equipos, a horas del juego, solo les pasa la presente fecha, no obstante, la Federación Internacional de Fútbol Asociación en su página web realizó un anuncio que no pasa por alto y trastoca por completo el futuro próximo de la Selección Colombia.

Colombia no se fue de Bolivia en pérdidas; sumó tres puntos de último momento y dio sorpresa

Contexto: Colombia no se fue de Bolivia en pérdidas; sumó tres puntos de último momento y dio sorpresa

El equipo de Lorenzo, en casa, acostumbra a jugar a las 3:30 p.m. para aprovechar la humedad y el calor, sin embargo, esta vez no utilizará esa ventaja a su favor, dado que en el anuncio de Fifa aparece como programado el partido para el segundo turno, es decir; 6:00 p.m.

Esa no será la primera vez que a Colombia se le vea jugar más tarde de la hora acostumbrada, y no quiere decir que no le vaya a sacar ventaja a las condiciones, pero, siempre será más provechoso que el rival tenga que lidiar con las altas temperaturas y el calor que se posa en plena tarde en Barranquilla.