Desgarradores testimonios de violencia en el clásico entre Deportivo Cali y América: “Nos van a matar”

“Nos van a matar”

“La gente seguía supercaliente, tanto así que nos tocó esperar a que todos se fueran del estadio para poder salir porque todos los que estábamos invitados no teníamos camiseta, éramos cinco personas que no estábamos con la camiseta de ningún otro equipo ni ningún otro color”, agregó en un video difundido a través de Tik Tok.

“Yo llegué abajo casi sin ropa, me robaron todo, y los policías lo que me dijeron fue ‘piérdase antes de que lo maten’, yo salí del estadio totalmente solo, golpeado, solamente con el pantalón y no me podía devolver a buscar a mi mujer, porque si me devolvía me mataban”, dijo dando fuerza a lo mencionado por la mujer mencionada, pues todo pudo acabar en ser víctimas fatales.