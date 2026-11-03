Epa Colombia dio paso en la cárcel y su novia, con foto, dejó en evidencia su reacción

Yina Calderón volvió a generar comentarios en redes sociales tras visitar las instalaciones de la cárcel de Ibagué, conocida como Coiba Picaleña, donde se encuentra recluida Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.

La influenciadora compartió algunos momentos de su llegada al centro penitenciario y aprovechó para enviarle un mensaje a su amiga.

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En uno de los videos publicados, Calderón enfocó parte de las instalaciones y preguntó: “¿En cuál de todas estas estará mi amiga?”. Después de su visita, también utilizó las historias de Instagram para contar cómo encontró a la empresaria y revelar que la reunión le dejó una sensación de tristeza.

Según relató, pasaron cerca de dos años desde la última vez que vio a Barrera Rojas. Ese encuentro, recordó, ocurrió antes de que la empresaria ingresara a participar en La casa de los famosos Colombia.

“Estuve en la cárcel La Picaleña. Creo que no la veía hace dos años, la última vez fue en la despedida para La casa de los famosos Colombia”, explicó.

La creadora de contenido también se refirió al aspecto físico de su amiga y a las condiciones del lugar en el que permanece privada de la libertad. De acuerdo con su descripción, la encontró con un peso considerablemente menor y sin beneficios especiales dentro del establecimiento.

“¿Cómo la vi? La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso… la celda no muy atractiva. Me vine un poquito triste en cuanto a eso”, expresó.

“Se estaba graduando, un curso de maquillaje, les mandó muchos saludos… que sigan comprándole sus queratinas. Estaban su esposa, su hija, su mamá. Pero uno dice: ‘Uno tiene muchas cosas y se queja’. Nos dimos un abrazo de despedida y le dije que hasta la próxima, que espero sea afuera”, agregó.

Ante esta noticia, las miradas de los curiosos se posaron sobre el importante paso que dio la creadora de contenido, quien se graduó de un curso que hizo en prisión. Su novia, Karol Samantha, aseguró que está orgullosa de ella, mostrando una foto del diploma que recibió.

“Totalmente orgullosas de ti”, escribió en el post.

Las imágenes muestran a la hija de la empresaria, llevando en sus manos este documento, el cual emocionó por su desarrollo, pese a estar privada de la libertad.