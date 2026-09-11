Abogada de Epa Colombia hizo importante llamado a Abelardo De La Espriella por situación de la influencer: “Se lo pido”

Una grabación relacionada con Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, volvió a poner su situación judicial en el centro de las conversaciones en redes sociales. La creadora de contenido permanece privada de la libertad en Ibagué, donde cumple la condena impuesta por la justicia, mientras continúa el debate entre quienes consideran que ya asumió las consecuencias de sus actos y quienes cuestionan el trato que recibe durante sus desplazamientos.

Abogada de Epa Colombia destapó verdad sobre la influencer en la cárcel y alertó por dura situación: “Requiere de acompañamiento”

La discusión cobró fuerza a raíz de unas imágenes correspondientes a uno de sus recorridos hacia los juzgados de la capital tolimense. En el video se observa el operativo dispuesto por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para acompañar a la empresaria durante su llegada y posterior salida del despacho judicial.

La forma en que fue asegurada fue uno de los detalles que más comentarios generó. Barrera Rojas aparece con esposas en sus manos y elementos de sujeción en los pies, además de cadenas utilizadas durante el traslado hacia los juzgados ubicados cerca de la avenida Ambalá con calle 69, en el sector de Los Arrayanes.

El registro terminó circulando ampliamente en plataformas digitales y abrió una nueva discusión sobre las condiciones de seguridad aplicadas a la influencer.

Ante este panorama, Wendy Herrera, abogada de la empresaria de queratinas, decidió pronunciarse al respecto, compartiendo un video en el que se refirió a dichas imágenes que salieron a la luz.

La profesional quiso hablar de lo que quedó grabado, defendiendo a la mujer del trato que estaría recibiendo, pues no consideraba que se comparaba con lo que otros presos han hecho.

“El hecho de que Daneidy esté condenada no quiere decir que haya perdido sus derechos fundamentales como el respeto a la dignidad humana, y que no sea objeto de una desigualdad en el trato... además de ser sometida a un trato desproporcional”, dijo.

No obstante, Wendy le hizo un llamado a Abelardo De La Espriella, actual mandatario de Colombia, para que revisara el caso de la influencer, detallando si era merecido el trato que le daban o no.

“Estamos trabajando para esa detención domiciliaria, haciéndolo como la ley lo indica, porque estamos ajustados al derecho. La ley va a permitirle que vaya a su casa y pague la condena que tiene por cumplir”, comentó.

“Ya pagó y no es merecedora del trato que le están dando... tan desproporcional. Señor presidente, revise con lupa el caso de Daneidy Barrera Rojas, se lo pido”, agregó.

La abogada reiteró en un video que pedía colaboración del presidente, teniendo en cuenta que su profesión era igual a la de ella, y se enfocaban en lo penal.

“Revise lo que han hecho con Daneidy (…) Revise con lupa señor presidente, usted que es un hombre de muchas garantías y justo”, indicó, aseverando: “Quiero decírselo y contarle muchas cosas. Recobraré la libertad de Epa Colombia”.