Carlos Calero, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, quedó en medio de una polémica en redes sociales luego de publicar un video junto a doña Alis, la mujer que trabaja en su hogar desde hace varios años.

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La publicación buscaba sumarse a una tendencia de humor relacionada con el paso del tiempo. En el video, la familia del presentador mostraba momentos de la llegada de sus hijos y la actualidad, mientras doña Alis aparecía como parte de la dinámica.

Lo que para la familia Calero era un contenido divertido terminó provocando una ola de críticas. Algunos usuarios calificaron el post como “clasista” y “elitista”, mientras otros cuestionaron la manera en que fue presentada la señora que trabaja en su casa.

Ante los comentarios y las críticas, Calero decidió hablar y explicar el contexto de la publicación.

El presentador defendió la intención del contenido y pidió evitar conclusiones sobre situaciones familiares sin conocer la historia de las personas que aparecen.

“El humor puede gustarnos o no. Podemos cuestionarlo, podemos interpretarlo de maneras diferentes y hasta podemos estar en desacuerdo. Pero una interpretación personal no convierte una percepción en una realidad”, aseguró.

Calero también manifestó su inconformidad con algunos señalamientos que, según su forma de ver, fueron demasiado lejos.

El presentador hizo énfasis en la importancia de conocer la relación que existe entre su familia y doña Alis antes de usar calificativos tan fuertes como los que pudo leer.

“Así que con todo respeto: antes de llamar ‘esclavitud’, ‘sometimiento’ o ‘burla’ a una situación, habría que conocer la historia completa y, sobre todo, escuchar a la persona de la que estamos hablando”, expresó.

En su mensaje, el presentador insistió en que la mujer tiene un vínculo cercano con su familia y aseguró que su intención nunca fue ridiculizarla ni presentarla de mala manera.

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“Defender la dignidad de alguien también significa respetar su realidad, no inventarla. Doña Alis, como todos la conocen aquí, es un miembro de mi familia y eso es lo más importante”, concluyó.

Algunos de sus seguidores respaldaron sus palabras y consideraron que la polémica nació de una interpretación errónea del video; otros mantuvieron sus críticas y señalaron que las figuras públicas como él deben ser cuidadosas con el tipo de contenido que comparten.