Hija de Carlos Calero se va del país; cumplirá sueño lejos de su familia: “Después de muchísimos altos y bajos”

Carlos Calero atraviesa uno de esos momentos que llenan de orgullo a cualquier padre. Su hija mayor, Sofía Calero, anunció que recibió una prestigiosa beca internacional para seguir con su formación académica en Estados Unidos, una noticia que emocionó a toda la familia y rápidamente hizo que la llenaran de felicitaciones en redes sociales.

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Sofía compartió la noticia con sus seguidores a través de un mensaje en el que recordó los altos y bajos que tuvo que enfrentar antes de alcanzar esta meta.

Incluso con dudas, incertidumbre y varios retos, finalmente logró obtener una oportunidad que le permitirá avanzar en el campo que la apasiona.

“Después de muchísimos altos y bajos, dudas y momentos de incertidumbre, estoy demasiado feliz de saber que todo fue para llegar a esta etapa: me voy becada a hacer un Master of Science in Media Ventures en Boston University”, escribió inicialmente.

En su mensaje, Sofía explicó qué es lo que le permitirá estudiar el master que cursará:

“Un programa que me llevará de Boston a Los Ángeles para seguir aprendiendo y metiéndome todavía más en el mundo del entretenimiento, los medios, la tecnología y todo lo que hay detrás de las grandes ideas”, añadió.

Este anuncio tuvo un significado especial para la familia Calero Ceballos, que ha acompañado de cerca el proceso de la joven. Para Sofía, este logro representa la recompensar a un camino que no siempre fue sencillo y que estuvo lleno de momentos de inseguridad sobre el futuro.

Sofía Calero, hija de Carlos Calero Foto: Instagram de Nicolás Alonso

Sofía Calero también aprovechó el momento para expresar los nervios y la emoción que siente ante el cambio que está por comenzar.

La nueva etapa, además, la emprenderá junto a su pareja y sus mascotas, según contó en el post:

“Muchos nervios, demasiada emoción y ochenta mil expectativas de cómo va a ser esta nueva etapa que comenzamos con Nico, Micky y Bimba. Hay días para echarse flores uno mismo y sentirse orgulloso del camino recorrido, y hoy sin duda es uno de esos”, agregó.

El logro de Sofía despertó reacciones de su propia familia, de amigos de su padre, de ella y de diferentes figuras del entretenimiento.

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“Orgulloso de ti. Te amo”, escribió su padre, el famoso presentador.

Aunque la noticia de su beca era lo importante, la reacción de su esposo no pasó desapercibida en los comentarios, ya que él se mostró incluso más alegre que ella misma por el logro que había conseguido: “A mí no me han querido es nada... todas deberíamos tener alguien que se emocione más con mis logros que yo”, se lee.