Ariana Grande tomó contundente decisión al finalizar su gira y sus fans reaccionaron

Las últimas palabras de Ariana Grande, antes de abandonar el escenario y alejarse de los focos, fueron para sus fans. Durante su último concierto en Londres el martes, antes de retirarse temporalmente de la vida pública, la cantante se mostró emocionada y agradecida, dirigiéndose al público .

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Grande agradeció al público y calificó la gira Eternal Sunshine Tour como una de las experiencias más bellas y extraordinarias de su vida.

La estrella de la música confirmó en agosto que se tomaría un descanso tras la conclusión de sus conciertos en directo, cuya última etapa consistió en una serie de 10 fechas en el O2 Arena de Londres.

En el escenario, Grande admitió estar emocionada por el final de la gira tras 41 fechas, que también tuvieron lugar en Estados Unidos y Canadá antes de llegar al Reino Unido. El martes, intentó hablar “sin llorar desconsoladamente”, dijo.

“Siempre atesoraré esta experiencia. Tengo los mejores fans del mundo entero y siempre los he tenido”, dijo.

Un representante de Grande declaró a la revista People en agosto que la cantante de 33 años “se alejará de la vida pública” después de la gira.

“Está deseando terminar la gira y concluirla por todo lo alto, tanto en salud como en felicidad, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable”, decía el comunicado.

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En una publicación en redes sociales el lunes, antes de la penúltima noche, Grande advirtió a sus fans que tuvo que cambiarse sus características botas de plataforma con tacón de seis pulgadas después de cortarse el pie.

Les aseguró que se estaba recuperando, aunque fuera unos centímetros más baja en el escenario.

Aunque Grande no llevaba sus tacones más altos, sus seguidores sí; el público se vistió al estilo de ella con tacones de aguja, orejas de gato y coletas, algo que la estrella notó.

“Gracias por todo vuestro esfuerzo y por seguir haciendo de esto algo tan especial. He disfrutado cada minuto con todos ustedes”, dijo Grande.

El concierto concluye con Grande siendo llamada de vuelta, al estilo de la ciencia ficción, a una nave espacial mientras asciende a la nave nodriza en un rayo de luz.

Se desconoce cuándo se la volverá a ver en la Tierra, aunque el álbum más reciente de Grande, Petal, sin duda será un elemento fijo en los MTV Video Music Awards de septiembre, donde está nominada a artista del año.

*Con información de AP.