Marbelle se pronunció sobre condena de Juliana Guerrero y tiró ácido sablazo: “3 padres nuestros y no decir groserías”

Juliana Guerrero fue condenada penalmente luego de aceptar, tras un acuerdo con la Fiscalía, que usó títulos universitarios falsos para ser nombrada como viceministra de las Juventudes, del entonces Ministerio de la Igualdad. Los diplomas se los entregó la Fundación Universitaria San José.

Andrea Petro reaccionó a condena en contra de Juliana Guerrero y dijo lo que piensa de la decisión: “Bastante descarada”

La sanción incluye una pena de tres años en prisión, que sin embargo no cumplirá porque la medida es excarcelable y cumple los requisitos para acceder al beneficio.

Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes y tendrá una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos o ejercer funciones en entidades del Estado.

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Ante la decisión de la justicia, Marbelle se pronunció en X, se fue contra las autoridades reprochando lo que se acordó y enfatizó que la fiscal no tomó decisiones correctas para sancionar las acciones ilegales de la mujer.

Según ella, la sanción no es acorde con los delitos cometidos y enumeró, en burla, lo que le mandaron a hacer a Juliana Guerrero.

“La condenaron con todo el rigor! 3 padres nuestros. No decir groserías, ser buena de ahora en adelante! (FISCAL INSERVIBLE, CORRUPTA)”, escribió en el post, que sumó varios likes.