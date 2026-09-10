Andrea Petro reaccionó a condena en contra de Juliana Guerrero y dijo lo que piensa de la decisión: “Bastante descarada”

El caso judicial de Juliana Guerrero avanzó tras el acuerdo que la joven alcanzó con la Fiscalía General de la Nación. Como parte del preacuerdo, Guerrero reconoció haber presentado dos títulos académicos falsos, atribuidos a la Fundación San José, con los que habría buscado demostrar que cumplía las condiciones exigidas para asumir el cargo de viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad.

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Durante la audiencia se conoció que la joven, de 24 años, aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal. En consecuencia, el acuerdo establecido con el ente acusador contempla una condena de tres años de prisión por los hechos materia de investigación.

Además de la pena de cárcel, la decisión incluye sanciones económicas y administrativas. Guerrero tendrá que pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes y quedará inhabilitada durante dos años y medio para desempeñar cargos públicos o ejercer funciones dentro del Estado.

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, quiso hablar sobre el tema, luego de que le preguntaran en una dinámica de redes sociales sobre la decisión judicial. Un seguidor indagó al respecto, buscando saber su perspectiva de lo ocurrido en el caso.

De acuerdo con lo que quedó registrado, en un clip, la hija mayor del exmandatario respondió a la interrogante que buscaba saber su opinión, teniendo en cuenta que en el pasado ya había tocado el tema.

Andrea Petro, de manera directa y sin titubear, mencionó que seguía con la misma opinión de Juliana Guerrero, considerándola muy “descarada” por todo lo que hizo al aspirar a este cargo político.

“Yo he hablado bastante del tema. No voy a cambiar mi opinión”, dijo.

“Me parece una persona bastante descarada y guardo mis palabras porque de verdad... unas actitudes de prepotencia. Yo ya hablé del tema. Bien hecho”, agregó, bastante seria.