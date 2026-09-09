Gustavo Bolívar reaccionó a confesión de Juliana Guerrero sobre títulos falsos y habló de lección que queda

Juliana Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra. La joven aceptó haber utilizado dos títulos que no eran auténticos, expedidos por la Fundación Universitaria San José, con los cuales habría buscado cumplir los requisitos para asumir como viceministra de las Juventudes del desaparecido Ministerio de la Igualdad.

Juliana Guerrero será condenada por los títulos falsos que obtuvo de la Fundación San José, pero no pagaría cárcel

Durante la audiencia se confirmó que Guerrero, de 24 años, reconoció su responsabilidad por el delito de fraude procesal. Como parte del preacuerdo alcanzado con el ente acusador, se estableció una condena de tres años de prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, el acuerdo contempla una sanción económica equivalente a cien salarios mínimos legales vigentes. A esto se suma una inhabilidad de dos años y medio para desempeñar cargos o ejercer funciones públicas.

Ante esto, Gustavo Bolívar reaccionó en redes sociales. Aseguró que este episodio es “triste”, precisamente por la forma en la que Juliana Guerrero hizo todo con tal de aspirar a un cargo alto.

“La confesión de Juliana: triste episodio para una joven que, por ambición, apela a la cultura del todo vale queriendo ascender fácil y rápido. Admitió haber presentado títulos que sabía falsos para aspirar al Viceministerio y debe responder por ello”, escribió en su cuenta de X.

El exsenador señaló que Juliana Guerrero estaba a tiempo de aprender y reconstruir su vida por la edad que tiene, tomando esto como una lección importante. Allí se refirió a quienes tienen poder y actúan igual, haciendo un llamado para que siempre se haga justicia.

“Pero también está a tiempo de aprender, reconstruir su vida y su imagen y empezar de nuevo. En este país los mayores corruptos y asesinos han tenido segundas oportunidades... por qué no ella. La otra lección no puede pasar inadvertida: hay muchos casos de falsificación de títulos por parte de poderosos, a quienes ni la prensa ni la justicia tratan con el mismo rasero”, comentó.

“Se debe juzgar por igual al joven sin poder y al poderoso con apellido, dinero o influencia. De lo contrario, el mensaje que queda es perverso: en Colombia no importa tanto la falta cometida como quién la comete”, concluyó.