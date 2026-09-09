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Juliana Guerrero será condenada por los títulos falsos que obtuvo de la Fundación San José, pero no pagaría cárcel

La joven firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su participación.

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Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.
Juliana Guerrero, uno de los personajes más polémicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Juliana Guerrero, uno de los personajes más polémicos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Suministrada a SEMANA

De manera sorpresiva, Juliana Guerrero aceptó, mediante un preacuerdo, su responsabilidad en los títulos que obtuvo de manera fraudulenta en julio de 2025, por parte de la Fundación Universitaria San José.

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La joven de 24 años de edad, aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal.

Durante la formalización de la presentación del preacuerdo, se fijó una degradación de la responsabilidad de Guerrero en el delito imputado, pasando de autora a cómplice.

Juliana Guerrero se pronunció tras las pruebas reveladas por SEMANA.
Exclusivo: SEMANA revela nuevas pruebas del escándalo de corrupción que comprometen a Juliana Guerrero y su hermana Verónica

En el preacuerdo se fija una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos.

La joven, igualmente, manifestó su intención de ofrecer excusas públicas a la Fundación San José por los daños causados a su buen nombre.

Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad de los títulos falsos.
Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad de los títulos falsos. Foto: Rama Judicial

Sin embargo, teniendo en cuenta que la pena es excarcelable, la joven no pagará cárcel.

Caso similar a lo ocurrido con el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez quien recientemente fue sentenciado tras haber aceptado su aval en estos títulos fraudulentos.

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