Juliana Guerrero será condenada por los títulos falsos que obtuvo de la Fundación San José, pero no pagaría cárcel

De manera sorpresiva, Juliana Guerrero aceptó, mediante un preacuerdo, su responsabilidad en los títulos que obtuvo de manera fraudulenta en julio de 2025, por parte de la Fundación Universitaria San José.

La joven de 24 años de edad, aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal.

Durante la formalización de la presentación del preacuerdo, se fijó una degradación de la responsabilidad de Guerrero en el delito imputado, pasando de autora a cómplice.

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En el preacuerdo se fija una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos.

La joven, igualmente, manifestó su intención de ofrecer excusas públicas a la Fundación San José por los daños causados a su buen nombre.

Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad de los títulos falsos. Foto: Rama Judicial

Sin embargo, teniendo en cuenta que la pena es excarcelable, la joven no pagará cárcel.

Caso similar a lo ocurrido con el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez quien recientemente fue sentenciado tras haber aceptado su aval en estos títulos fraudulentos.

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