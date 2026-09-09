El Ejército reportó otro duro golpe contra el tráfico de municiones con destino a grupos criminales. Esta vez, los militares incautaron más de 4.000 cartuchos de fusil pertenecientes a Indumil, los cuales iban a ser entregados al ELN.

Sobre el caso, el Ejército detalló: “En el procedimiento fueron incautados 3.050 cartuchos calibre 5.56 mm, 1.900 cartuchos calibre .50, dos banderas alusivas al ELN, un vehículo y un teléfono celular”.

El capturado tenía las municiones ilegales y la bandera del ELN. Foto: Ejército

La institución militar añadió: “Este resultado evidencia las capacidades de inteligencia, análisis y seguimiento en todo el país del Gaula Militar Cundinamarca, de la Brigada 13, que permitieron aportar información clave para afectar de manera significativa la capacidad logística y bélica de este grupo armado organizado en el nororiente del país”.

El golpe contra alias Fabián se suma a otras dos capturas que hizo recientemente el Ejército en Cúcuta.

“La acción se desarrolló mediante un procedimiento de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio El Callejón. Durante la diligencia, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de este grupo armado, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente”, señaló el Ejército.

Capturados presuntos responsables logísticos del ELN en Cúcuta. Foto: Ejército

Asimismo, la institución militar reveló: “En el lugar de los hechos, fue incautado material de guerra que incluía dos fusiles de alta precisión marca Colt, con sus respectivos proveedores. Los capturados deberán responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tipificado en el artículo 365 del Código Penal Colombiano”.