Intento de ingreso de cerca de 300 hamburguesas a la cárcel El Buen Pastor contó con aval de la directora del penal

Un nuevo escándalo se ha generado en el país por cuenta del ingreso, presuntamente irregular, de cerca de 300 hamburguesas que iban a ser entregadas a reclusas de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

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El ingreso de estos alimentos, que pueden significar un respiro en la compleja situación penitenciaria que viven las reclusas, está prohibido por las normas; pero se hizo caso omiso de esto y llegó “megadomicilio” con las hamburguesas.

Aunque había una directriz clara de no permitir el ingreso de licor, comida, equipos de grabación y video, en los documentos se ve el registro de los combos de hamburguesa. Foto: Catalina Olaya

Esta irregularidad suele ocurrir en las cárceles en vísperas de la conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, cuando se acostumbra a realizar actos y eventos que han terminado en fiestas con licor, hombres, mujeres y hasta artistas que entran como si se tratara de sus casas.

Por eso, desde la dirección del Inpec se expidió la Circular 0008, del 1.° de septiembre, con la que se prohíbe el ingreso de cantantes y artistas, animadores, DJs, entidades con o sin ánimo de lucro, “alimentos preparados, crudos, refrigerios, dulces, bebidas o cualquier tipo de producto alimenticio”.

Estos son los combos de hamburguesas que trataron de ingresar a El Buen Pastor, aunque estaba expresamente prohibido. Foto: suministrada

Además, se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas y elementos de grabación y medios de comunicación.

Pese a esta prohibición, cerca de 300 combos de hamburguesa y equipos de video, de la Fundación Dios tras las Rejas, trataron de ser ingresados al penal, con autorización de la directora Lina María Castillo, como consta en documentos en poder de SEMANA.

Así se desprende de un documento rotulado “Cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad para mujeres de Bogotá – CPAMSMBOG- Autorización de ingreso #9858”, que planteaba una visita de más de 50 personas, desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Todo estaba listo para que las personas y las hamburguesas ingresaran, pero la denuncia de una guardia del Inpec dejó la irregular encomienda a las puertas de El Buen Pastor.

Incluso, por medio de una carta, dejó claro cómo se buscaba ingresar los combos de hamburguesa, pese a la explícita prohibición firmada por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec.

“La señora directora se excusó manifestando capciosamente que estas actividades, cámaras y alimentos no hacen parte de la conmemoración de la Virgen de las Mercedes para eludir la norma, justificando además de manera informal que parte de los combos de comida rápida, combos McDonald’s, eran para el personal del cuerpo de custodia de vigilancia”, se lee en el documento.

Por ahora, este envío no logró cruzar los muros del penal, pero está claro que, desde el Inpec, saben que la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes se convierte en una fiesta y, en esta ocasión, esperan no tener escándalos.