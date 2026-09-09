Piropos, silbidos, comentarios y miradas insistentes hacia las mujeres: la campaña contra el acoso sexual en Bogotá

Las miradas insistentes, los gestos obscenos, los comentarios de contenido sexual y los llamados “piropos” que algunas personas consideran inofensivos pueden convertirse en formas de violencia contra las mujeres. Ante esta problemática, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó la campaña “¿Y si fuera ella?”, con la que busca prevenir y desnaturalizar el acoso sexual callejero en Bogotá.

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La estrategia pretende generar conciencia, especialmente entre los hombres, sobre el impacto que estas conductas tienen en las mujeres. La campaña plantea ponerse en el lugar de las víctimas y entender que quienes enfrentan estas situaciones pueden ser familiares o personas cercanas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto se registraron 811 llamadas a la Línea 123 relacionadas con incidentes de acoso sexual en Bogotá. Las localidades con mayor número de reportes fueron Suba, con un 15,9 %; Kennedy, con un 13 %; y Engativá, con un 12,1 %.

El acoso sexual callejero puede manifestarse de diferentes maneras, entre ellas, miradas intensas, gestos obscenos, comentarios o piropos de contenido sexual, exhibicionismo y persecuciones. La campaña busca que estas acciones dejen de ser percibidas como normales y sean reconocidas como comportamientos que afectan la tranquilidad y la seguridad de las mujeres.

Acoso sexual, violencia contra la mujer, acoso laboral, maltrato. Foto: Bernardo Peña

“Las mujeres tenemos el derecho a caminar sin miedo en Bogotá y por eso, desde las distintas entidades del Distrito, estamos trabajando para fomentar espacios públicos seguros para las niñas y mujeres de la ciudad. Y un mensaje puntual para aquellos que son parte del problema: la próxima vez que se cruce con una mujer en la calle, no la mire insistentemente ni le haga comentarios no pedidos, eso es violencia”, aseguró Carolina Bucheli, referente de Mujer y Género de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Ante una situación de riesgo, las mujeres pueden comunicarse con la Línea 123, donde se activa la atención correspondiente y, cuando el hecho ocurre en la calle, se puede solicitar la presencia del cuadrante de Policía más cercano. También existe articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer para brindar orientación y acompañamiento.

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En el transporte público, los casos pueden ser reportados al conductor o a los gestores de convivencia para activar el protocolo de atención de TransMilenio. Asimismo, las víctimas pueden acudir al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), a través de las líneas disponibles, además de contar con la Secretaría Distrital de la Mujer, que también dispone de la Línea Púrpura.

El Distrito recordó, además, la regla de las 3 A para quienes presencien un caso: acompañar a la víctima, alertar ante la situación y activar las líneas de emergencia o buscar apoyo del personal de seguridad.