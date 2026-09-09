“Nuestras cárceles también serán espacios productivos”: la idea de Johana Bahamón que transformará las prisiones de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció una nueva estrategia orientada a fortalecer los procesos de resocialización de las personas privadas de la libertad y quienes buscan reincorporarse a la sociedad. La iniciativa contempla formación para el trabajo, emprendimiento y participación en labores de recuperación de espacios públicos de la ciudad.

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El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta de X, donde explicó que la administración distrital, en conjunto con el Ministerio de Justicia y la Fundación Acción Interna, liderada por Johana Bahamón, presentó la Escuela Taller INTERNO, un espacio diseñado para que los reclusos puedan adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que posteriormente les permitan acceder a oportunidades laborales.

“Llegó a Barranquilla un día, hace varios meses, con una idea ella sola. Propuso esto y a nosotros nos pareció encantadora, y ahí tiene que estar la Alcaldía de Barranquilla”, aseguró el mandatario, refiriéndose a Bahamón.

De acuerdo con Char, quienes hagan parte del programa podrán recibir formación con el SENA Atlántico en diferentes oficios, entre ellos cocina, panadería y barismo. La apuesta busca que los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación puedan convertirse en herramientas para la vida después de cumplir sus condenas.

“En Barranquilla creemos en la formación para la libertad, nuestras cárceles también serán espacios productivos”, señaló Char al presentar la iniciativa. El alcalde sostuvo que este tipo de programas hacen parte de una visión de seguridad que no se limita a combatir las estructuras y actividades delictivas, sino que también busca generar oportunidades para quienes están dispuestos a cambiar su trayectoria.

En paralelo, el Distrito puso en marcha Manos a la Obra, una estrategia que comenzó con 35 personas en proceso de resocialización. Los participantes realizarán diferentes labores para contribuir a la recuperación de puntos críticos de Barranquilla, entre ellas limpieza, corte de maleza y pintura.

Estas actividades se desarrollarán a través de la estrategia Barranquilla Limpia y Linda, con la intención de que quienes participan en el proceso puedan aportar a la recuperación de espacios de la ciudad mientras adquieren experiencia y fortalecen sus capacidades para reincorporarse a la vida en libertad.

Char destacó que la estrategia busca ofrecer herramientas concretas a las personas que quieren emprender un nuevo camino una vez finalicen sus procesos judiciales. Para el mandatario, brindar alternativas de formación y trabajo también hace parte de las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad.

“Queremos que salgan con herramientas para construir un nuevo camino”, afirmó el alcalde, quien además marcó una diferencia entre quienes continúan vinculados al delito y quienes buscan cambiar.

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“Porque en Barranquilla vamos a perseguir al que insiste en el delito y vamos a tenderle la mano al que insiste en cambiar. Esa es la diferencia. Y esa también es una manera de construir seguridad”, manifestó.

La apuesta pretende que la reintegración a la sociedad cuente con herramientas que permitan reducir las posibilidades de reincidencia y facilitar la construcción de un nuevo proyecto de vida.