Grupo élite de la Policía va por alias Negrito del Rubí tras ola de asesinatos en Barranquilla por robo de tierras y otras actividades ilegales

La contundencia operacional de la Policía Nacional tras las directrices del presidente Abelardo De La Espriella no se ha hecho esperar. SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que en Barranquilla y en los municipios del Atlántico hay desplegado todo un componente élite de la institución policial, con el fin de seguirle el paso a alias Negrito del Rubí, un poderoso capo dedicado al robo de tierras y rutas de cobradiarios, entre otras actividades ilegales que afectan la seguridad ciudadana.

“No voy a seguir tolerando el cartel de los tierreros. Que caiga el que tenga que caer en el cartel de tierras. Yo no vine a taparle nada a nadie”, dijo el mandatario de Colombia en una de sus intervenciones desde Barranquilla.

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

“La orden del presidente fue acabar con el cartel de los tierreros; estamos trabajando en el tema y hay abundante material probatorio contra estas personas que ya tenemos plenamente identificadas y donde claramente hay funcionarios públicos incluidos en la nómina de esta organización”, detalló.

Este medio de comunicación, varios meses atrás, dio a conocer cómo este poderoso sujeto se mueve en el Atlántico sin que las autoridades lo puedan detener.

Barranquilla atraviesa un grave problema de inseguridad. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Es un negocio redondo porque tienen robo de tierras, microtráfico y la comisión de varios casos de homicidio en Atlántico, que es donde tienen sus puntos de injerencia para delinquir”, dijo una fuente consultada en su momento por SEMANA.

Al mes pueden estar moviendo alrededor de 5.000 millones de pesos de los gota a gota que son obtenidos por medio de las diferentes rentas criminales.

Las millonarias hectáreas de tierra robadas que hay detrás de la balacera en el norte de Barranquilla: dos muertos y dos heridos

Alias Negrito del Rubí estaría financiando varias rutas de cobradiario. Quienes se oponen a sus préstamos son asesinados en ataques criminales, que generan pánico entre la ciudadanía. SEMANA logró hablar con alguien que pertenece a esta organización, quien explicó bajo el anonimato cómo funciona la financiación de estas rutas y lo que esconden los homicidios.

“El grupo de esta persona lo que hace es poder identificar las rutas de cobro que tienen las diferentes personas dedicadas a este negocio. Una vez identifica cuánto dinero tiene regado, entonces llega y les ofrece un préstamo con sus réditos y les ofrece una seguridad”, explicó.