Atlántico

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

SEMANA pudo establecer que, una vez salió la comisión de Bogotá, el poderoso capo fue alertado.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 11:01 a. m.
Barranquilla vive varios desafíos de seguridad.
Barranquilla vive varios desafíos de seguridad.

El allanamiento a una casa de seguridad de alias Negrito del Rubí en el norte de Barranquilla fue fallido por una presunta filtración de información por parte de dos funcionarios públicos de alto nivel en el Atlántico, quienes estarían en la mira de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin); así lo confirmaron fuentes judiciales a SEMANA.

Dicha información se la habrían entregado a este poderoso capo una vez la comisión de la Dijin pudo viajar, como lo tenían planeado, a la ciudad de Barranquilla para dar este duro golpe.

“Son dos funcionarios que participan en los consejos de seguridad que se realizan en el Atlántico los que están en la mira por la fuga de la información para favorecer a esta organización delictiva que tiene injerencia en varios municipios, incluyendo Barranquilla”, dijo la fuente a SEMANA.

Funcionarios de la Dijín llegaron a Barranquilla.
De estas dos personas, las autoridades judiciales tienen chats y audios donde los comprometen con la colaboración a este grupo ilegal, pero se encuentran trabajando con el fin de poder robustecer los elementos materiales probatorios en este caso que toca todas las esferas de la política en el Atlántico.

En varios informes periodísticos, esta revista dio a conocer el modus operandi de esta organización, lo que le permitió a las autoridades avanzar en algunos procesos que estaban estancados.

Otra fuente consultada por este medio para conocer detalles de esta diligencia judicial sostuvo: “La información que se tenía es que en este lugar y otros sitios en Barranquilla son las casas de seguridad de alias Negrito del Rubí y todo su combo. En esos lugares además almacenaban armas, drogas y dinero en efectivo que sería producto de sus actividades ilegales. Este operativo estaba previsto para el jueves 12 de febrero, pero por temas logísticos se postergó para el viernes 13 y fue cuando se nos filtró toda la información”.

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

De igual manera, indicó una tercera fuente consultada por esta revista que, aunque no encontraron droga en este sitio, sí había un fuerte olor a sustancias psicoactivas, lo que les hace presumir a los investigadores del caso que lograron sacar esta droga.

En la vivienda que allanaron las autoridades en el norte de Barranquilla, encontraron a alias Druppi Kevin, oriundo de San Andrés, quien estaría a cargo del inmueble y allí reside con otras personas, incluyendo menores de edad.

“En esa casa de seguridad lo que se conoció era que hacían reuniones clave con temas de robo de tierras y hasta narcotráfico; es por eso que llegó la Dijin mediante una orden judicial, pero solo encontraron el dinero y otros elementos materiales de prueba en medio del caso”, agregó la fuente.

