Los ‘bendecidos’ de Fuad Char para las próximas elecciones locales en Atlántico: SEMANA conoció detalles de una reunión clave

La arena política en el Atlántico se comienza a mover de cara a las elecciones locales de 2027. SEMANA conoció que el miércoles, 2 de septiembre, el dirigente político Fuad Char, de Cambio Radical, tuvo una reunión clave para definir quiénes serían sus fichas para esta contienda electoral y este medio conoció detalles al respecto.

De acuerdo con la información que se logró confirmar, Char le dio la bendición al exsenador Luis Eduardo Díaz Granados para que se lance como su candidato a la Gobernación del Atlántico, mientras que está contemplando lanzar a su hijo Arturo Char a la Alcaldía de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.

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Luis Díaz Granados y Arturo Char. Foto: SEMANA

Actualmente, esta Alcaldía está en poder del condenado senador Eduardo Pulgar y su grupo político, que ha generado muchas controversias, entre ellas, la mención de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quien le dijo al gobierno Petro que había apoyado esa campaña.

Frente a la Alcaldía de Barranquilla aún no han definido candidato, pero le precisaron a este medio que estaría descartada Ana María Aljure, quien ha sonado fuertemente para este cargo.