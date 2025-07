Así luce Epa Colombia tras varios meses cumpliendo una condena en cárcel de Bogotá

Entre tanto, Yina Calderón, mejor amiga de Epa Colombia también dio unas sentidas palabras sobre ella: “Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí ahorita llegando acá la noticia de que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel y yo no lo sabía; discúlpenme, yo nunca lloro[...]. No me parece justo, hay resto de criminales sueltos”.