Alfredo Saade le envió curioso mensaje a Epa Colombia y desató cientos de comentarios en redes. ¿Qué pasó?

Sin embargo, desde que Epa Colombia está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, muchas han sido las voces que cuestionan la condena contra esta influencer. Entre estos, el presidente Gustavo Petro, quien en días pasados le dijo al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en medio de un consejo de ministros: “Ayúdeme a sacar a Epa, que no viva en una celda. ¿Cómo así que no se puede? Pero ese señor que mató a una niña, lo condenaron, sí, pero en una celda de oro. No friegue”.

“¿Libre?; No señor, lo lamentamos por ella, pero el que delinque paga; Que peligro este man; Ojalá haya entendido y aprendido; Epa, libertad para ella; Cuente, cuente, ¿por fin va salir en libertad?; Uy no hermano. No, no, no, no, no. Hemos caído bastante bajo; Que buena noticia, esa injusticia con esa muchacha fue enorme. Esa sentencia ha debido ser morigerada, pero le dieron duro porque no pertenece a ningún poder del establecimiento ni a la oligarquía, es del pueblo. Levántate @BarreraDaneidy y busca tu lugar correcto en la historia", fue lo que comentaron algunos internautas, tras el polémico mensaje del funcionario petrista que es bastante activo en las redes sociales.