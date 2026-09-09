Seguridad jurídica para las tropas: la cúpula y el minDefensa respaldan el Estatuto Antiterrorista de Abelardo De La Espriella

El Gobierno alista el proyecto de ley que radicará en el Congreso. Se espera que muy pronto se socialice el articulado de esta iniciativa que lidera el ministro Rodrigo Lara. El jefe de la cartera del Interior ha explicado que ese marco normativo “nos dotará de herramientas más potentes desde el punto de vista jurídico para que nuestra Fuerza Pública los combata y los someta”.

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El tema es prioritario para las tropas. Así lo dijeron el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Eric Rodríguez, en una entrevista con Vicky Dávila.

“El ministro Lara está trabajando desde el Ministerio del Interior en un Estatuto Antiterrorismo que tiene medidas importantes de fortalecimiento de penas y que facilita procesos judiciales para atacar todos los delitos conexos al narcotráfico y al terrorismo. Pero, por otra parte, también vienen medidas de protección jurídica a nuestras tropas en la aplicación de la fuerza letal, inclusive en su defensa personal cuando es necesario”, dijo.

El alto mando militar aseguró que todo “esto apunta precisamente a darle un marco más seguro a las tropas, a nuestros comandantes en el terreno, a nuestros soldados para actuar ante una asonada y evitar que las personas participen en esas asonadas o se atrevan a liderarlas. Todo ser humano tiene derecho a actuar en defensa propia. Y cuando se ve que su propia integridad física o su vida depende de ello, puede actuar.

El general Rodríguez aseguró que la moral de las tropas es otra desde que el Gobierno está encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella. El alto mando militar reconoció que los cuatro años de Petro fueron muy duros para la institución, pues no solo se diezmaron las fuerzas, sino que también se cohibió al Ejército de hacer muchas operaciones.

En diálogo con Vicky Dávila, presidenta de Publicaciones Semana, la cúpula ratificó su compromiso en la política de seguridad y defensa. Foto: Semana

Ahora, la situación cambió. En esos tiempos, el Ejército también fue cercado en asonadas por personas que no permitían que las tropas entraran a ciertos territorios, especialmente los controlados por los grupos armados.

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“El soldado colombiano, Vicky, nunca va a disparar de manera indiscriminada contra la población. Pero el hecho es permitirles a los soldados actuar en defensa propia y eso se logra con una serie de normas que generan el contexto. Por una parte, se disuade a las personas que quieren participar en las asonadas porque va una acción judicial más expedita, eficiente, pero también se le da tranquilidad al soldado de que, si ve su integridad física o su vida en peligro, puede actuar. Lo que sucede es que nuestros soldados son respetuosos y han sido extremadamente prudentes, más allá de lo que deberían en muchas ocasiones, para, antes de poner en riesgo su vida, usar la fuerza letal”, explicó el general.

Mayor General Erik Rodríguez Aparicio, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia Bogotá Septiembre 3 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El director de la Policía, general Alejandro Barrera, también se refirió a la moral de las tropas en la actualidad. “Espectacular. Ven a sus comandantes, a sus directores, acompañando a sus bases. Ven un cuerpo de generales que tiene unidad y liderazgo”, dijo.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, agregó: “Lo importante es que el soldado tenga la suficiente confianza en que sus comandantes lo van a respaldar. Por eso es una acción en cadena. Si de parte del Gobierno, como hay la total disposición política, se establece un estatuto antiterrorista que le devuelve una serie de herramientas a los comandantes en todos los niveles, hasta que llegue al nivel soldado, el soldado va a saber que tiene la confianza en determinado momento de aplicar el uso proporcionado de la fuerza para defenderse. Porque si no, lo van a asesinar, lo van a quemar. Recuerde que tenemos a un oficial del Ejército a quien le echaron gasolina y lo quemaron, y los soldados fueron tan prudentes que ni siquiera viendo a su comandante así, usaron las armas contra la persona que lo quemó”.

General Erick Rodríguez, Vicky Dávila, Jorge Eduardo Mora, Ministro de Defensa y General Jesús Alejandro Barrera. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Antes, dice Mora, los soldados sabían “que no tenían un conductor político que los respaldara”. Hoy la situación es otra. “Pero también hay algo fundamental y es la tecnología: debemos dotar a nuestros soldados de cámaras donde puedan grabar todo. Con eso, una persona que arroja gasolina y prende a un soldado puede quedar grabada y ser judicializada y condenada. Ahí es donde empieza a cambiar la ecuación”, concluyó el ministro.