Tras fracasado negocio de Codaltec, Ejército prepara compra de antidrones por $30.000 millones

Fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que se tienen listos 30.000 millones de pesos para adquirir sistemas antidrones para regiones críticas como el Catatumbo, en Norte de Santander.

La guerra con drones tiene en aprietos a la fuerza pública. Foto: Policía Nacional

Las fuentes castrenses confirmaron que la adquisición se hace en medio del proceso que adelanta Codaltec de la compra de varios sistemas antidrones para el Catatumbo y que a la fecha no han funcionado.

Señalaron las fuentes que por este caso se adelanta el debido proceso para buscar la sanción a la que haya lugar tras el incumplimiento en los sistemas antidrones.

SEMANA reveló en primicia cómo Codaltec se había convertido en un intermediario para la compra de sistemas antidrones para el Ejército, lo que le valió duras críticas de la Contraloría General de la República.

Codaltec tiene graves problemas jurídicos por empresa a la que compró antidrones que no han funcionado. Foto: Codaltec

Además, fuentes militares confirmaron que a la fecha los sistemas antidrones que contrató Codaltec para la región del Catatumbo no se han recibido porque no han cumplido con las pruebas y requerimientos técnicos.

La situación es de suma urgencia si se tiene en cuenta que los grupos criminales en esta región han intensificado sus acciones terroristas bajo la modalidad de ataques enjambre.

La estrategia consiste en enviar un alto número de drones cargados con explosivos para generar un gran daño contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra las bases militares y las estaciones de Policía.

Si bien, dijeron las fuentes no hay un sistema antidrones que los bloquee por completo, entre más equipos se tenga para contrarrestar los ataques, se fortalece la estrategia de la Fuerza Pública para neutralizar dichas acciones.

Los hombres de Iván Mordisco, fueron los que iniciaron los ataques con drones cargados con explosivos. Foto: AFP

El grupo que inició con los ataques de drones con explosivos fue el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. La estrategia arrancó en el departamento del Cauca, donde Mordisco tiene una amplia injerencia a través de las estructuras Jaime Martínez, Dogoberto Ramos y Carlos Patiño.